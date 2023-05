Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del calcio d’inizio della semifinale di Champions League

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio di Inter-Milan. Di seguito le sue parole.

IL MATCH – «Sicuramente una grande soddisfazione per il mondo Inter, è uno bello sport per il mono del calcio e particolare per quello italiano, che aveva bisogno di una serata del genere. È un valore aggiunto per il calcio italiano. Inutile tornare al passato, ma essere concentrato su un presente straordinario, è una pagina indimenticabile. Siamo qua per essere protagonisti. Bisogna essere motivati, determinati, concentrati. Giochiamo contro un avversario arrabbiato e che vuole recuperare la sconfitta»

I CAMBI DI INZAGHI – «Un stagione atipica perché in messo c’è stato il Mondiale, con tanti nostri giocatori coinvolti. In caso di stagione del genere, bisogna adeguarci a queste cose. Alti e bassi sono stati condizionati anche da questo. Oggi stiamo fisicamente bene»

L’APPROCCIO – «È chiaro che la squadra deve essere molto concentrata, ma vedo anche l’allenatore è molto concentrato»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG