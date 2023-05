Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Prime Video nel pre-partita dell’Euroderby contro il Milan

LE PAROLE – «Motivo di grande orgoglio per il calcio italiano, la città di Milano e le due società. Un appuntamento molto emozionante. È stato un cammino molto difficile ma il risultato è meritato. Un’annata anomala, non dimentichiamoci che abbiamo dovuto convivere con un Mondiale. Questa anomalia ha fatto si che in campionato abbiamo avuto alti e bassi. Valutazione? Sicuramente quella finale va fatta al termine della stagione. Sino ad oggi grande soddisfazione per le competizioni in cui abbiamo partecipato. Piccola pecca il campionato, in un contesto di grande soddisfazione per le altre coppe».

