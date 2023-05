L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi è intervenuto sui propri social in occasione dell’anniversario del 5 maggio

Con due stories Instagram condivise sul proprio account, Marco Materazzi ha voluto ricordare il 5 maggio in chiave positiva per i tifosi dell’Inter, ovvero tornando alla Coppa Italia del 2010 vinta contro la Roma, trofeo che ha dato il via al Triplete.

Poi la risposta ai tifosi avversari per gli sfottò: «Impazzite».

