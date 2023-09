Nel derby Inter Milan di sabato sera Pioli sarà costretto a schierare la coppia Kjaer Thiaw, il dato che fa sperare i tifosi

Scelte obbligate. Sabato sera nel derby tra Inter e Milan Pioli a causa della squalifica di Tomori e l’infortunio di Kalulu sarà costretto a schierare la coppia difensiva Kjaer Thiaw.

i due non hanno mai giocato insieme, eccezion fatta per due occasioni: contro la Cremonese nel novembre 2022 (0-0 il risultato finale) e contro il Tottenham a San Siro nel febbraio scorso (1-0 il risultato finale); zero gol subiti in entrambe le occasioni sì, ma con la difesa a 3 e mai con la difesa a 4, modulo con cui saranno schierati nel derby di sabato. Un dato che comunque fa sperare i tifosi.

