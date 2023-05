Sabato pomeriggio il Milan Femminile affronterà l’Inter nell’ultimo impegno della Poule Scudetto. Ganz spera in due recuperi

Come mostrato da questo video sui social dal club con il resto del gruppo sono presenti anche Asllani e Nouwen che hanno salatato gli ultimi impegni delle rossonere per infortunio. Vedremo se riusciranno a recuperare in vista del match

