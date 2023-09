Manca una settimana al derby tra Inter e Milan. Ancora in dubbio la presenza di Giroud, ecco chi può sostituirlo in caso di forfait

È iniziato ufficialmente il countdown per il derby tra Inter e Milan. Ancora in dubbio la presenza di Giroud, ecco chi può sostituirlo in caso di forfait:

Secondo il Corriere dello sport è pronto Jovic.

The post Inter Milan: il sostituto di Giroud in caso di forfait appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG