Raffaele Palladino rischia di dover fare a meno di un calciatore per Inter-Monza: si tratta di un ex della gara. Ecco chi è

La sfida tra Inter e Monza porta con sé parecchi ex della gara: dai più recenti Gagliardini e D’Ambrosio, passando per i fratelli Carboni in prestito ai brianzoli o ai calciatori cresciuti nelle giovanili nerazzurre come Caldirola. Un altro giocatore proveniente dalla Primavera interista è Davide Bettella, il cui futuro probabilmente sarà lontano dalla squadra di Palladino per la troppa concorrenza in difesa.

Il centrale, che ha preso parte a diverse partite del precampionato, rischia seriamente di non poter essere tra i convocati. Ha subito infatti un grave infortunio alla caviglia nel corso del trofeo Berlusconi contro il Milan: infortunio per il quale è stato costretto ad uscire dal campo in lacrime. Le sue condizioni sono ancora da valutare.

L’articolo Inter Monza, un ex della gara in forte rischio: ecco di chi si tratta proviene da Inter News 24.

