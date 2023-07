La priorità dei nerazzurri sul mercato è la ricerca di almeno un portiere ma i dirigenti lavorano anche sul centravanti.

L’Inter è ancora incerta su quale attaccante comprare dopo l’incredibile voltafaccia di Lukaku che inevitabilmente ha scombussolato i piani della dirigenza. Tuttosport sottolinea che i costi effettivi dell’operazione Morata sono troppo elevati per i nerazzurri: la clausola rescissoria è in realtà un gentleman agreement che permette allo spagnolo di liberarsi per 21 milioni.

Alvaro Morata

L’Inter a queste cifre mollerebbe il colpo e si concentrerebbe su Folarin Balogun, tornato all’Arsenal dopo aver segnato 22 goal con il Reims in Francia. I nerazzurri potrebbero proporre ai Gunners la cifra inizialmente stanziata per il belga, ossia 5 milioni per il prestito e 35 per l’obbligo di riscatto ma non è detto che basterà. L’anglo-americano però è molto più giovane e guadagna molto meno dell’ex Juve.

