È in arrivo una multa per Inter e Milan a causa del comportamento dei tifosi in occasione dei derby di Champions

Multa per Inter e Milan proveniente dalla Uefa. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la Uefa ha multato nerazzurri e rossoneri per il comportamento dei propri tifosi nel corso delle due sfide dell’ultimo derby disputato in Champions League.

I provvedimenti per i tifosi interisti riguardano sia la gara d’andata che quella di ritorno, questi i motivi: accensione di fuochi d’artificio nella gara d’andata (sanzione: 3.750 euro); blocco delle vie di passaggio (sanzione: 22.000 euro); invasione del terreno di gioco (sanzione: 5.000 euro); accensione di fuochi d’artificio (sanzione: 10.500 euro).

