433 ha stilato la classifica delle migliori squadre che si sono distinte nel 2023, e l’Inter sale sul podio: ecco il posizionamento

Con due trofei alzati, una finale di Champions League disputata e un inizio di stagione 2023/24 che promette bene con 45 punti in 18 giornate e un vantaggio di +2 sulla Juve, l’Inter sta vivendo un anno eccezionale.

Il 2023 è stato un periodo indimenticabile per i nerazzurri, e secondo quanto rivelato da 433, il club è ufficialmente entrato nell’Olimpo del calcio europeo. Inzaghi e la sua squadra si piazzano al terzo posto nella classifica dei punti accumulati nel corso del 2023, con una straordinaria performance di 129 punti in 61 partite, caratterizzata da soli dieci incontri persi. Davanti all’Inter si posizionano solamente il Manchester City (152 punti in 66 gare) e il Real Madrid (138 punti in 63 gare).

L’articolo Inter nell’Olimpo del calcio nel 2023: meglio dei nerazzurri solo 2 squadre proviene da Inter News 24.

