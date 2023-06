I nerazzurri puntano a ringiovanire la rosa: gli obiettivi sono due difensori centrali e un attaccante dotato di buona tecnica.

L’Inter negli ultimi mesi ha rinnovato i contratti di Darmian e Calhanoglu (manca solo l’annuncio ufficiale per sua stessa ammissione) ed è molto vicina anche all’intesa per il prolungamento di Bastoni.

Edin Dzeko

Come evidenzia La Stampa, ora bisognerà capire il futuro di D’Ambrosio, Dzeko ed Acerbi: il bosniaco riflette sull’offerta del Fenerbahce mentre molto probabilmente il difensore della Lazio verrà riscattato per meno dei 4 milioni precedentemente pattuiti. Poi si parlerà col Chelsea per Lukaku; per le entrate servirà prima capire chi verrà ceduto. Piace Buchanan in caso di cessione di Dumfries mentre si monitora Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal che ha ben figurato in prestito al Reims.

