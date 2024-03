C’è grande incertezza su chi possa essere il vice di Sommer nella prossima stagione: l’ex prodotto del vivaio nerazzurro però costa tanto.

L’Inter nella passata stagione ha cambiato tutti e tre i portieri e si augura di non fare lo stesso in futuro: Yann Sommer è sotto contratto anche per la prossima stagione e sicuramente resterà con i gradi di primo.

Rebus secondo portiere

Audero è in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria: costa poco più di 6 milioni di euro ma al momento sembra difficile che venga esercitato. In passato si è parlato di Musso, pallino di Ausilio, che nel frattempo ha perso il posto da titolare all’Atalanta a vantaggio di Carnesecchi; anche l’argentino potrebbe avere un costo simile al riscatto di Audero.

Juan Musso

Vecchia fiamma

Michele Di Gregorio secondo la Gazzetta dello Sport molto probabilmente lascerà il Monza a fine stagione: l’ex estremo difensore del settore giovanile dell’Inter potrebbe finire al centro di un derby d’Italia. L’italiano vuole fare il salto di qualità ma rischierebbe di fare il secondo sia all’Inter che alla Juve visto che Sommer e Szczesny sono destinati ad essere confermati. Si potrebbe partire da una valutazione intorno ai 20 milioni di euro; un particolare da non sottovalutare è che i nerazzurri hanno ancora una percentuale sulla futura rivendita. Il che vuol dire che se volessero comprarlo lo pagherebbero meno rispetto alla concorrenza; c’è da aggiungere anche che i rapporti col Monza sono ottimi per via degli affari Carboni e Carlos Augusto e che Di Gregorio sarebbe utile per motivi di lista UEFA. Tuttavia sembra molto difficile che Marotta e Ausilio scelgano di spendere così tanto per un portiere che non sarebbe il titolare.

