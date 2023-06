Inter, porte girevoli in difesa per la prossima stagione? In bilico i rinnovi di De Vrij e D’Ambrosio

De Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza come Skriniar: all’olandese l’Inter ha fatto una proposta, ma il giocatore non ha sciolto le riserve; su D’Ambrosio le valutazioni saranno fatte a stagione conclusa.

Se entrambi andassero via, l’Inter si ritroverebbe nella situazione di dover trovare alternative ai titolari. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Inter, porte girevoli in difesa In bilico i rinnovi di De Vrij e D’Ambrosio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG