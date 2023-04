Il tecnico ha espresso il suo pensiero sull’allenatore del Bologna, sempre accostato all’Inter

Non sappiamo se sarà mai matrimonio vero tra Inter e Thiago Motta per quanto riguarda la panchina nerazzurra, ma l’allenatore del Bologna, ha un estimatore importante, ovvero Cesare Prandelli.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex CT ha parlato cosi del tecnico rossoblu.

LE PAROLE- «Thiago da calciatore meritava 10 per personalità. Non aveva mai bisogno di alzare la voce. Vede il gioco come pochi, ha coraggio nei cambi, valorizza i giovani. È un allenatore fatto e finito. Ha preso qualcosa dai suoi tecnici, forse anche da me, ma i grandi come lui non copiano: elaborano con personalità. Rubano per essere sé stessi»

