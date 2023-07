L’Inter non ha dubbi e vuole Lukaku come priorità per l’attacco e ha deciso di alzare l’offerta al Chelsea, ma attenzione al Psg

L’Inter non ha dubbi e vuole Lukaku come priorità per l’attacco e ha deciso di alzare l’offerta al Chelsea, ma attenzione al Psg.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero arrivare vicini ai 30 milioni per convincere i blues, ma intanto incombe la minaccia dei parigini.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG