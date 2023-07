Origi Milan: ricevute diverse offerte, il giocatore ha deciso! L’attaccante belga insiste nel dire no alle sirene di mercato

Per Divock Origi, autore del primo gol in allenamento a Milanello, l’avventura al Milan sembra che stia per finire. L’attaccante belga sta ricevendo offerte dall’Inghilterra e dall’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sta rifiutando tutte le proposte ad ora ricevute: le intenzioni sono quelle di rimanere e convincere la dirigenza e il tecnico rossonero.

