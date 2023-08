I nerazzurri sono pronti, finalmente ad abbracciare l’estremo difensore elvetico: ecco tutti i dettagli dell’operazione che era diventata un tormentone.

Il giornalista Fabrizio Biasin dà l’annuncio su Yann Sommer nel corso di una live su Twitch al canale di FcInter1908.it; ecco le sue parole. “Oggi ho chiesto: ‘Che si fa con Sommer’. Mi hanno risposto che oggi diventa un portiere dell’Inter“.

“Questione clausola Si pagherà la clausola da 6 milioni a meno che il Bayern non decida all’ultimo di fare uno sconto ai nerazzurri, ma non dovrebbe essere così. L’Inter aveva una sorta di patto col club tedesco, il Bayern cercava il suo portiere e sperava di trovarlo, ma l’Inter non può più aspettare e quindi ora ha deciso di pagare la clausola”.

L’articolo Inter: questa volta ci siamo veramente per Sommer proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG