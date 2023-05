Le parole di Ivan Rakitic sulla finale di Champions League tra Inter e Manchester City: «Inglesi favoriti, ma le percentuali sono 55-45»

Intervistato da Tuttosport, Ivan Rakitic, capitano del Siviglia, ha parlato della finale di Champions League, in cui l’Inter affronterà il Manchester City. Di seguito le sue parole.

«Penso che gli inglesi, indubbiamente favoriti, non avranno vita facile. In gara secca, attenzione alle sorprese. L’Inter è un’ottima squadra, l’abbiamo visto nella semifinale-derby col Milan: ha vinto due volte, sommando i risultati il punteggio aggregato è 3-0. Il City ha pareggiato a Madrid e poi travolto gli spagnoli in Inghilterra: totale 5-1. Non c’è grande differenza, anzi un solo gol di scarto. Sento dire che le probabilità di vittoria degli inglesi sono nell’ordine dell’80 per cento. Ma a Istanbul non sarà così. Io dico 55-45, massimo 60-40 per il City. Sarà una partita combattuta, molto livellata ed equilibrata. L’Inter è una rivale complicata per gli inglesi».

