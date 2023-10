Inter Roma, vietati i fischietti per Lukaku, la curva nerazzurra insorge: «Ennesimo abuso». La protesta dei suoi ex sostenitori

Niente fischietti in Curva per Inter-Roma. Attraverso una storia Instagram pubblicata sulla pagina ufficiale della tifoseria nerazzurra, si fa sapere che in occasione del big match di domenica sera alle 18 non ci saranno i famosi fischietti per accompagnare il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku.

«Diecimila a Firenze due anni fa andavano bene, ora no. La legge non è uguale per tutti… Ennesimo abuso», scrivono i tifosi sui social.

The post Inter Roma, vietati i fischietti per Lukaku, la curva nerazzurra insorge: «Ennesimo abuso» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG