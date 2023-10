Squalifica Tonali, si parte da oggi. La FIFA lo ha confermato: out per 10 mesi e gli allenamenti… Effettivo il provvedimento per il caso scommesse

Come riportato da Sky Sport, la squalifica di Sandro Tonali per il caso scommesse partirà da oggi e la FIFA ne avrebbe già dato la conferma ufficiale all‘Associated Press.

Il centrocampista non sarà quindi a disposizione del Newcastle per le partite per i prossimi 10 mesi, ma potrà continuare ad allenarsi con i compagni.

