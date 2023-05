L’allenatore nerazzurro sembra intenzionato a far riposare diversi elementi in vista del ritorno della semifinale di Champions.

L’Inter stasera ospita il Sassuolo per continuare la rincorsa al quarto posto in classifica. Il campionato non va trascurato ma è impossibile per Inzaghi non pensare anche al derby di ritorno. Secondo Sky Sport, oltre al solito attacco del campionato Lukaku-Correa, ci saranno in campo anche Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bellanova e Gagliardini.

Lautaro Martinez-Milan Skriniar-Roberto Gagliardini

Per quel che riguarda il Sassuolo non ci sono indisponibili, torna dal primo minuto lex Pinamonti; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Dionisi; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

