Tempo di turnover per Simone Inzaghi in vista della partita di stasera tra Inter e Sassuolo a San Siro. Scalpita Frattesi

Come riportato stamane dall’edizione odierna di Tuttosport, per l’Inter ci sono novità in ottica formazioni: stasera arriva il Sassuolo a San Siro e serve una vittoria importante per consolidare il primato.

La novità riguarda principalmente il centrocampo: Frattesi al posto di Mkhitaryan (che ha bisogno di riposare) per dimostrare il grande momento di forma. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Inter Sassuolo, Frattesi scalpita a centrocampo. Ecco chi riposa proviene da Inter News 24.

