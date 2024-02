Il giornalista Claudio Savelli sulle colonne di Libero mette in guardia l’Inter in vista del match di ritorno con l’Atletico Madrid

Sulle colonne di Libero, il giornalista Claudio Savelli spiega i 3 motivi per cui per l’Inter è VIETATO aspettarsi qualcosa di diverso da un inferno nel match di ritorno con l’Atletico Madrid.

ATLETICO INTER – Primo: l’Atletico Madrid è la squadra più forte che i nerazzurri abbiano affrontato finora. Un livello superiore rispetto alla Juventus e al Milan in campionato e a tutte le avversarie nel girone iniziale di Champions.

Secondo: l’Atletico Madrid gioca a specchio e ha caratteristiche simili in molti uomini a quelle dei nerazzurri. In Europa è la squadra più vicina all’Inter. Affrontare se stessi è sempre difficile, la partita diventa un rebus in cui la testa gioca un ruolo fondamentale.

Terzo: fattore mentale. La testa è meno libera del solito perché l’Inter ha cambiato ruolo rispetto all’anno scorso. Non più sorpresa ma favorita, anche oltre le reali proporzioni. Giocare con gli occhi addosso e le aspettative sulle spalle è tutta un’altra storia e si vede nei primi minuti: l’Inter non è mai stata così contratta, tesa e di conseguenza imprecisa in giocate che nella routine manda a memoria. Detto che poi, comunque, la ripresa è giocata con una personalità, un orgoglio e un’accettazione delle difficoltà che solo le grandi squadre hanno. E l’Inter, se serviva una conferma, lo è

L’articolo Inter, Savelli spiazza: «I 3 motivi per cui a Madrid sarà un inferno» proviene da Inter News 24.

