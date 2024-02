L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha detto la sua sulla vittoria di ieri contro i Colchoneros.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha elogiato Arnautovic e avvertito i suoi sulle difficoltà della gara di ritorno. “Abbiamo fatto una grande gara. Dovrò rivederla ma la prima occasione è che abbiamo concesso poco. Però in quelle due occasioni del secondo tempo, nonostante Sommer non abbia fatto parate, abbiamo concesso due occasioni ma la squadra meritava punteggio più rotondo. Ma abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore che farà di tutto per vincere al ritorno”.

Soddisfazione

“Stiamo avendo il sacrificio di tutti. Parlo degli attaccanti, si lavora bene insieme. Marcus e Lautaro hanno fatto un grande lavoro,poi anche Arnautovic e Sanchez. Si lavora tutti insieme, abbiamo fatto nove vittorie nel 2024 però adesso giocheremo di più e sappiamo che qualche giocatore si perde. Speriamo di recuperarlo presto perché c’è bisogno di tutti, oggi i subentrati sono entrati col piglio giusto”.

Marko Arnautovic

Sul match winner

“Sarà preziosissimo come lo è stato fino ad oggi. Lui e Sanchez mi stanno soddisfacendo per come giocano, devono continuare così. Giocheranno sicuramente più minuti. Arna è entrato benissimo, eravamo dispiaciuti per le occasioni sprecate ma gli attaccanti devono preoccuparsi di più quando non hanno occasioni”.

Sul ritorno

“L’Atletico è un grandissimo avversario ma non avevo dubbi, visto l’allenatore che ha. Sappiamo che a Madrid troveremo uno stadio che spingerà l’Atletico, ma già a Lisbona e Oporto abbiamo vinto partite di grandissimo valore. Abbiamo vinto il primo round, cercheremo di giocarci la qualificazione come fatto stasera”.

