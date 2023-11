Giorgio Scalvini è uno di quei profili giovani ma con un’esperienza già importante nel calcio dei grandi e per questo l’Inter ha messo lui nella lista

Giorgio Scalvini è uno di quei profili giovani ma con un’esperienza già importante nel calcio dei grandi e per questo l’Inter ha messo lui nella lista.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il classe 2003, è finito sul taccuino di Marotta e Ausilio ma è «una trattativa complessa, date le pretese dell’Atalanta che, forte di un contratto fino al 2027, difficilmente si accontenterà di una cifra lontana dai 40/50 milioni per lasciar partire il proprio gioiello. Alla valutazione importante si aggiunge poi la concorrenza di club europei importanti come il Manchester United, ma la dirigenza nerazzurra non rinuncerà ad affondare il colpo».

L’articolo Inter, Scalvini un nome per il futuro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG