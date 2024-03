Il centrocampista sardo vuole restare in nerazzurro e la società è pronta a riconoscergli un aumento di stipendio.

L’Inter sta per avvicinarsi alle fasi decisive della stagione ma i dirigenti lavorano anche per il futuro a medio e lungo termine: occorre blindare capitano e vice.

Le trattative

A detta di molti media sportivi italiani le negoziazioni con gli entourage di Lautaro Martinez e Nicolò Barella dovrebbero entrare nel vivo nelle prossime settimane. In realtà nei mesi scorsi si pensava che il discorso con l’argentino potesse chiudersi anche ad inizio anno ma così non è stato per l’emergere di una distanza tra domanda ed offerta. La distanza è colmabile e le due parti stanno lavorando per trovare la quadra; non ci sono particolari preoccupazioni sul buon esito della trattativa ma ci vorrà tempo.

Nicolò Barella

Scatto in avanti

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter e gli agenti dell’ex Cagliari nelle ultime settimane si sarebbero avvicinati molto all’intesa: l’attuale contratto scade nel 2026 (come quello di Lautaro) mentre il nuovo dovrebbe durare fino a 2028 o 2029. L’attuale stipendio di 5 milioni a stagione bonus compresi dovrebbe passare a 6 milioni più bonus. La firma del sardo potrebbe arrivare anche prima di quella del Toro: in entrambi i casi comunque non si dovrebbe arrivare oltre la primavera. I due sono legatissimi all’Inter, lo hanno dimostrato e lo continuano a dimostrare anche con lo stesso desiderio di rinnovare visto che altrove guadagnerebbero sicuramente di più.

