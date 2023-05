Inter, senti Vicario: «Sono pronto per una grande. Quando torno a casa…». Queste le parole del portiere dell’Empoli

Guglielmo Vicario dell’Empoli (obiettivo dell’Inter in caso di addio di Onana) è stato intervistato da Sport Week, l’inserto de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

«Sono pronto per una grande. Quando torno a casa, a Udine, dormo con la maglia di Buffon, un punto di riferimento per tutti. Abbiamo accolto una mamma e suo figlio ucraini: con lui gioco a pallone e non parliamo mai di guerra, è troppo doloroso…»,

