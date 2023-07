Inter, sondaggio esplorativo per Scamacca: le ultime sulla situazione di mercato

Come riportato da Sportitalia, l‘Inter sembrerebbe valutare altri profili per l’attacco, dopo le richieste alte per arrivare ad Alvaro Morata.

Il club nerazzurro avrebbe, nelle ultime ore, fatto un sondaggio esplorativo con il West Ham per comprendere le richieste degli Hammers per Gianluca Scamacca, obiettivo della Roma.

L’articolo Inter, sondaggio esplorativo per Scamacca: le ultime proviene da Inter News 24.

