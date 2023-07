I dirigenti nerazzurri non vogliono che il tecnico abbia il solo Di Gennaro come estremo difensore nella tournée giapponese.

L’Inter ha incassato 52,5 milioni più 4 di bonus per la cessione di Andre Onana al Manchester United: per sostituirlo i dirigenti hanno scelto Yann Sommer. Il portiere del Bayern Monaco ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro ma i nerazzurri vogliono dilazionare il pagamento; per ora i bavaresi fanno muro ma nella peggiore delle ipotesi verrà pagata la clausola.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Il Corriere dello Sport sostiene che Marotta e Ausilio vogliono consegnarlo ad Inzaghi il prima possibile perché il tecnico ha bisogno di inserirlo nei meccanismi tattici della squadra; si proverà di tutto per portarlo in Giappone, l’Inter partirà fra 3 giorni. Poi i dirigenti proveranno a negoziare con lo Shakhtar Donetsk per Trubin: gli ucraini chiedono 30 milioni ma i nerazzurri contano di non andare oltre i 12 per via del contratto in scadenza nel 2024.

