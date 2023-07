L’incredibile voltafaccia del belga rischia di rivelarsi clamorosamente controproducente per lui.

Romelu Lukaku aspetta la Juventus allenandosi come fuori rosa al Chelsea; i bianconeri a loro volta aspettano una cessione di Dusan Vlahovic senza la quale non possono comprare il belga, sempre a patto che lo vogliano effettivamente. L’attaccante rischia così di restare senza nessuna offerta se non quella araba a lungo rifiutata nell’ultimo mese e mezzo.

Romelu Lukaku

Secondo la Gazzetta dello Sport Lukaku ha tentato in modo indiretto di sondare nuovamente il terreno con l’Inter per capire se c’erano margini per ricomporre. Inutile dire che tutto l’ambiente è profondamente scottato dai suoi comportamenti e che quindi è impossibile che ci sia una riapertura; Steven Zhang è uno dei più delusi.

