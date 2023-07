Inter, Stankovic convince tutti. Ma nel futuro del portiere serbo classe 2002 c’è un nuovo prestito

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter monitora i progressi di Filip Stankovic, schierato titolare da Simone Inzaghi nel test amichevole di ieri con l’Al-Nassr.

Se non fosse per la giovane età e per la comprensibile voglia di giocare, dando continuità al prestito col Volendam potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di trattenerlo per fargli fare il secondo alle spalle.

L’articolo Inter, Stankovic convince tutti. Ma nel futuro del portiere c’è un nuovo prestito proviene da Inter News 24.

