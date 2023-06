Inter, svolta sulla cessione del club nerazzurro? Zilliacus pronto a fare un’offerta a Zhang

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese classe 1954, oggi a capo dell’holding XXI Century Capital, potrebbe presto far pervenire alla famiglia Zhang un’offerta per l’acquisizione dell’Inter.

Non sembra assolutamente un caso che lo scorso mese XXI Century abbia annunciato di essere in trattativa con svariati e potenti investitori istituzionali e family office di Stati Uniti, Asia e Medio Oriente per raccogliere fondi e trovare possibili sbocchi di investimento nel calcio europeo. A riportarlo è Tuttosport.

