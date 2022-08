Criticata l’Inter soprattutto nella persona dell’allenatore di Simone Inzaghi, intanto in difesa arriva subito Acerbi.

L’Inter corre ai ripari almeno sul mercato, in arrivo il difensore centrale della Lazio, l’esperto difensore centrale italiano di trentaquattro anni, Francesco Acerbi. Il difensore centrale ha fatto di tutto per arrivare in nerazzurro rinunciando anche a parte del suo stipendio per favorire l’accordo tra Lazio e appunto l’Inter che non dovrebbe uscire alcun indennizzo secondo le ultime notizie.

Francesco Acerbi

Ma chi è molto criticato è il tecnico Simone Inzaghi, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin parla così sui social network della questione allenatore: “Inzaghi l’altra sera ha certamente commesso degli errori, ma che da 48 ore chiunque si senta in dovere di spiegargli come si allena una grande squadra è francamente grottesco. C’è un assembramento di Pep Guardiola mancati impressionante.“

