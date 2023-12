Una notte speciale quella dell’Inter al Maradona oltre che difficile, Inzaghi in attacco si affiderà a Thuram che dovrà fare un po’… il Lukaku

Una notte speciale quella dell’Inter al Maradona oltre che difficile, Inzaghi in attacco si affiderà a Thuram che dovrà fare un po’… il Lukaku.

Il motivo? Semplice. In una stagione dove il paragone sembra ormai accompagnarlo ad ogni partita, il francese dovrà emulare quanto fatto dal belga nel 2020. L’anno dello scudetto con Conte Romelu segnò una doppietta proprio al Maradona, in una netta vittoria nerazzurra per 3 a 1 . Insomma un segnale scudetto alle avversarie e soprattutto al Napoli, campione d’Italia. Tikus può essere l’arma vincente per l’Inter. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Inter, Thuram al Maradona come Lukaku proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG