500 ultras dell’Inter avrebbero dovuto presenziare al concerto di Kanye West al Forum di Assago: arriva il dietrofront

Gazzetta.it rivela che i membri della Curva Nord dell’Inter hanno deciso di non presenziare al concerto di Kenye West al Forum di Assago:

LA DECISIONE – «Domani sera al concerto di Kanye West al Forum di Assago sul palco sarebbero dovuti salire 500 ultras nerazzurri e intonare i loro cori, quelli che il rapper di Chicago ha messo in due delle canzoni del suo ultimo album. Invece niente da fare: dopo l’annuncio arrivato nel pomeriggio (con tanto di convocazione per stasera per partecipare alle prove), intorno alle 20 è arrivato il dietrofront, stavolta attraverso l’account Instagram di uno dei leader della Nord».

