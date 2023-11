Un allenamento in mattinata e poi il sciogliete le righe di Simone Inzaghi ai giocatori dell’Inter rimasti ad Appiano

L’allenatore nerazzurro ha concesso alla squadra tre giorni di riposo con la ripresa fissata nella giornata di martedì, quando alla spicciolata inizieranno a rientrare anche i nazionali. Come riportato da Sky Sport lavoro senza sosta per Cuadrado che domani lavorerà per recuperare dall’infortunio.

