L’estremo difensore ucraino è molto alto, ha già una buona esperienza europea oltre a una spiccata personalità; sa giocare abbastanza bene coi piedi.

L’Inter si sta guardando intorno alla ricerca di portieri perché sembra probabile una cessione di Andre Onana (già stasera potrebbe arrivare la prima offerta del Manchester United). Si parla da giorni di Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk: la Gazzetta dello Sport specifica i motivi per cui piace a molti il suo profilo. Innanzitutto può costare intorno ai 10 milioni, forse anche meno per via del contratto in scadenza nel 2024.

Champions League

Ha già 17 presenze in Champions League di cui diverse anche contro i nerazzurri; non ha esitato a scagliarsi contro Putin a testimonianza di grade personalità. Da non trascurare anche il fatto che essendo stato allenato da De Zerbi ha imparato anche a impostare l’azione con i piedi; l’unico problema è la crescente concorrenza sul ragazzo, in questo momento ci sta pensando il Chelsea.

