Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Juan Cuadrado è costretto a un intervento chirurgico imminente. Ciò che in passato era solo un’ipotesi ora sta per concretizzarsi. Il giocatore colombiano continua a soffrire per il tendine d’Achille, e i tentativi con terapie conservative non hanno prodotto risultati positivi. Qualora dovesse operarsi, l’assenza sarebbe di almeno 3 mesi, e questo spinge l’Inter a intervenire sul mercato.

Una delle possibili soluzioni è accelerare l’arrivo del portoghese Djalò ad Appiano, con conseguente utilizzo stabile di Darmian come esterno di centrocampo. Il ventitreenne, reduce da un infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro lo scorso marzo, non ha ancora fatto il suo ritorno in campo questa stagione. In scadenza a giugno, il Lille desidera venderlo immediatamente. L’Inter, che ha già un accordo di base per un contratto quinquennale con lui, sta valutando se anticipare questa operazione con un modesto conguaglio da concordare con il club francese. Tuttavia, i dirigenti nerazzurri stanno esaminando altre opzioni.

La preferita è l’approdo del canadese Tajon Buchanan dal Bruges: sebbene richieda un investimento più consistente, si prospetta a lungo termine, richiamando alla mente l’operazione Gosens di due anni fa. C’è anche un terzo nome, inizialmente oggetto di smentite, ma che rimane sulla lista: Nahitan Nandez, uruguaiano in scadenza a giugno, già precedentemente vicino all’Inter.

