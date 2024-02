Un tifoso dell’Inter ha fatto una particolare richiesta a Beppe Marotta, ecco cosa ha domandato e quanto è accaduto oggi

Sarà l’euforia della Champions, sarà l’entusiasmo per il campionato, ma quel che è certo è che Beppe Marotta è stato tra i più applauditi quest’oggi in casa Inter. L’ad nerazzurro è stato infatti intercettato con gli altri dirigenti mentre si recava al consueto appuntamento col pranzo pre Champions League.

Tra i vari manager l’ex Juve è stato quello che ha ricevuto più applausi dai tanti tifosi intenti ad aspettarli. Uno di questi fan gli ha pure accennato una particolare domanda: «Portaci Mbappé». Senza incontrare risposta.

L’articolo Inter, un fan esorta Marotta: la particolare richiesta diventa virale proviene da Inter News 24.

