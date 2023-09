Questa sera l’esordio dell’Inter in questa nuova stagione di Champions League: Inzaghi non ha dubbi su Asllani, le probabili formazioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe aver sciolto alcuni dubbi di formazione in vista della trasferta iberica contro la Real Sociedad. Non c’è Calhanoglu e dunque fiducia ad Asllani dal 1′. Occasione importante per l’albanese per mettersi in mostra. Dentro anche Pavard al posto di Darmian, per il resto la solita Inter vista sin qui in Serie A.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

L’articolo Inter, verso la Real Sociedad: c’è Asllani, Inzaghi ha deciso proviene da Inter News 24.

