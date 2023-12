Inter Women, Csiszar: «Con la Sampdoria è stato difficile, con la Fiorentina sarà importante» Le parole della centrocampista

Intervistata da Inter Tv, Henrietta Csiszar ha parlato del prossimo impegno dell’Inter Women contro la Fiorentina:

«È stata una partita difficile, sapevamo esattamente che cosa ci aspettava contro la Sampdoria. Abbiamo creato molte occasione come al solito, ma senza poi finalizzare e sicuramente il loro portiere era in giornata quindi è stata una partita difficile. Lunedi avremo una partita molto importante contro la Fiorentina. Sarà una partita che varrà sei punti, visto che loro sono avanti di cinque rispetto a noi. Sono tanti, quindi dobbiamo vincere; non ci sono alternative»

L’articolo Inter Women, Csiszar: «Con la Sampdoria è stato difficile, Fiorentina Partita da 6 punti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG