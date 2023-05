Serie A Femminile 2022/2023 tra Inter Women e la Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sfida d’alta classifica tra l’Inter Women di Rita Guarino e la Fiorentina. Ecco la cronaca del match

Sintesi Inter Women-Fiorentina

87′ PALO DI KARCHOUNI: palla sul palo alla destra di Baldi dopo una grande conclusione della centrocampista.

85‘ Tiro di Monnecchi: palla oltre la traversa.

80′ CAMBI PER LA FIORENTINA: Mijatovic e Agard; Kajan e Johannsdottir fuori

76′ Occasione per Catena, ma palla ancora deviata in angolo.

72′ DOPPIETTA CHAWINGA! L’attaccante nerazzurra sigla la sua doppietta personale ipotecando il risultato sul 3-0

67′ GOAL CHAWINGA! Rimpallo decisivo per l’attaccante nerazzurra che insacca il pallone del 2-0.

65′ CAMBI PER LA FIORENTINA: Fuori Longo e Tortelli; dentro Hammarlund e Monnecchi

64′ DURANTE DECISIVA! Severini tenta di impensierire Durante, ma essa devia tutto in calcio d’angolo.

53′ CAMBIO PER LA VIOLA – Dentro Breitner, fuori Zamanian

49′ CHANCE COLOSSALE PER LA FIORENTINA – Tra un batti e ribatti in area di rigore Longo ha la porta praticamente sguarnita per pareggiarla, ma la palla finisce a lato.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: Inter Women-Fiorentina 1-0

41′ Cartellino giallo per Catena

40′ GOAL INTER WOMEN: Vantaggio delle nerazzurre con Polli: merito di una giocata di Chawinga che dalla destra punta il centro, vede la compagna che trafigge Baldi senza problemi. 1-0 Inter Women.

35′ OCCASIONE INTER – La nerazzurra tenta il tiro, ma Baldi si fa trovare nuovamente pronta e reattiva. Ancora 0-0.

31′ La Viola comincia a pressare alto mettendo in forte difficoltà le nerazzurre.

29′ OCCASIONE FIORENTINA – Catena si trova a tu per tu con Durante, ma la giocatrice nerazzurra si fa trovare pronta mantenendo la porta inviolata.

25′ Cartellino giallo per Tortelli

24′ CHAWINGA! Diagonale della giocatrice nerazzurra, Baldi si fa trovare pronta.

19′ La Fiorentina prova su punizione, ma non riesce a costruire in attacco. Pressing nerazzurro continuo.

10‘ Pressing da parte delle nerazzurre con Chawinga che prova ad impensierire le fasce laterali. Dall’altra una Fiorentina pronta

2′ OCCASIONE INTER – Thogersen crossa per Polli, ma la difesa sventa senza eventuali problemi.

Migliore in campo: PAGELLE

Inter Women-Fiorentina: risultato e tabellini

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sonstevold, 19 Alborghetti, 29 Kristjansdottir; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 6 Santi, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 17 Fordos, 27 Csiszar, 31 Lang, 34 Mihashi. Coach: Rita Guarino.

FIORENTINA (4-3-3): 24 Baldi; 16 Erzen, 5 Tortelli, 34 Agard, 4 Jackmon; 87 Boquete, 21 Severini, 91 Zamanian; 10 Catena, 19 Longo, 20 Mijatovic. A disposizione: 1 Schroffenegger, 6 Breitner, 7 Cafferata, 8 Parisi, 11 Kajan, 15 Hammarlund, 17 Monnecchi, 33 Vitale, 88 Johannsdottir. Coach: Patrizia Panico

L’articolo Inter Women-Fiorentina 3-0 LIVE: doppietta per Chawinga e partita ipotecata proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG