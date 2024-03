Ecco la cronaca live del match tra Inter Women e Juventus, valevole come 1^ giornata di Poule scudetto nella Serie A 2023/2024

Appuntamento all’Arena Civica Gianni Brera alle ore 16, quando Inter Women e Juventus si affronteranno nella prima giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile 2023/2024: ecco la cronaca live del match.

INTER WOMEN JUVENTUS, CRONACA LIVE

-fine partita-

95′ – ammonizione per Lenzini, che trattiene Magull

92′ – Echegini impegna di nuovo Durante dal cuore dell’area, ma il portiere fa sua la sfera

6 minuti di recupero

89′ – Bowen subisce un colpo alla nuca, che la costringe a ricevere le cure a bordocampo

87′ – GOL INTER, con Serturini che si fa trovare al posto giusto al momento giusto, sull’asse Magull-Thogersen e riesce a bucare i guanti di PM!

82′ – Ultimo cambio anche per la Juventus: fuori Thomas, dentro Bonansea

81′ – DURANTE salva sulla porta la spizzata di testa di Echegini! Superbo intervento del portiere nerazzurro!

80′ – Polli tenta il gol alla Ibrahimovic in rovesciata, su cross di Magull, ma PM in uscita le sbarra la strada

78′ – Ultimo cambio per le Inter Women: esce Csiszar, al suo posto dentro Jelcic

74′ – due cambi anche nelle fila bianconere: escono Beerensteyn e Girelli, per l’ingresso di Garbino e Gunnarsdottir

71′ – sostituzioni per l’Inter: entrano Polli e Robustellini, prendendo il posto di Cambiaghi e Tomter

68′ – primo cartellino giallo del match, ai danni di Fordos

65′ – Occasione incredibile con l’Inter, con PM che riesce a tirar fuori dalla porta il tiro in controbalzo di Csiszar!

64′ – Cambi per l’Inter: dentro Bugeja e Magull, al posto di Bonfantini e Simonetti

63′ – GOL JUVE, firmato Echegini, che raccoglie il suggerimento di Beerensteyn e gonfia la rete alle spalle di Durante

59′ Prima sostituzione del match per la Juve: fuori Bragonzi per l’ingresso di Echegini

58′ – GOL JUVE, Thomas con un rasoterra cerca Caruso in area: la bianconera deve solo spingere in rete

56′ – Occasione per la Juve, con Thomas che non se la sente di calciare e mette in mezzo: Caruso dal limite ci prova ma non trova lo specchio

50′ – GOL DELL’INTER, con Csiszar che approfitta di un grosso errore in disimpegno della Juve e arpiona il pallone, mettendo subito in mezzo per il tap in vincente di Cambiaghi

-secondo tempo-

-fine primo tempo-

38′ – GOL JUVE, con Girelli che questa volta non sbaglia e spiazza Durante calciando a destra.

37′ – OCCASIONE JUVE, con Beerensteyn che semina la difesa nerazzurra e colpisce il palo, conquistando anche il secondo calcio di rigore a causa del tocco di Milinkovic

34′ – Girelli colpisce il palo!!!!

33′ – BOWEN ATTERRA BEERENSTEYN, calcio di rigore per le bianconere

27′ – PARATA formidabile di Durante, che dice no alla rasoiata di Grosso dal limite dell’area!

25′ – Ancora Thomas, che sgasa sulla fascia e si accentra. La sua azione in solitaria vede terminare il tiro sull’esterno della rete

20′ – La Juve vicina al pareggio con Thomas, che svetta di testa su cross invitante di Beerensteyn. La bianconera sfiora il palo!

17′ – GOL DELL’INTER, con Simonetti che non fallisce dal dischetto del rigore

16′ – CALCIO DI RIGORE PER L’INTER, a causa del tocco di mano di Cascarino sullo sviluppo di un calcio d’angolo

15′ – Guizzo di Cambiaghi, che ubriaca la difesa bianconera e conclude a rete. Peyraud Magnin si allunga e manda in corner

10′ – Giro palla incessante della Juve, che tenta di sfiancare la difesa nerazzurra sempre molto vigile. Menzione speciale a Fordos, che segue come un’ombra Bragonzi

3′ – TENTATIVO della Juve, che risponde subito con la corsa di Thomas, che mette in mezzo per il tocco di Caruso: la conclusione è alta sulla traversa!

2′ – OCCASIONE incredibile per l’Inter, con Csiszar che colpisce il primo palo con un mancino velenosissimo. Si salva la Juve!

Fischio d’inizio alle 16, si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Cambiaghi

IL TABELLINO DELLA GARA

GOL: 17′ Simonetti (I), 38′ Girelli (J), 50′ Cambiaghi (I), 58′ Caruso (J), 63′ Echegini (J)

INTER WOMEN (4-3-3): 22 Durante; 25 Thøgersen, 17 Fordos, 3 Bowen, 55 Tomter (71′ Robustellini); 24 Milinkovic, 27 Csiszar (78′ Jelcic), 20 Simonetti (65′ Magull); 11 Bonfantini (65′ Bugeja), 36 Cambiaghi (71′ Polli), 15 Serturini. A disposizione: 21 Cetinja, 7 Bugeja, 9 Polli, 14 Robustellini, 18 Pandini, 23 Magull, 34 Trevisan, 47 Fadda, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

JUVENTUS (4-2-3-1): 16 Peyraud Magnin; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 23 Salvai, 20 Cascarino; 21 Caruso, 15 Grosso; 19 Thomas, 18 Beerensteyn, 10 Girelli; 17 Bragonzi (59′ Echegini). A disposizione: 1 Aprile, 3 Gama, 4 Cafferata, 6 Nystrom, 7 Garbino, 11 Bonansea, 26 Echegini, 29 Gallina, 77 Gunnarsdottir. Coach: Giuseppe Zappella

IL PREPARTITA

Il riscaldamento

L’arrivo delle Inter Women all’Arena Civica

L’XI di partenza scelto da Rita Guarino

Uno sguardo allo spogliatoio nerazzurro

L’Arena Civica Gianni Brera si prepara al match

Matchday!

L’articolo Inter Women Juventus 3-3: tanto spettacolo all’Arena Civica, nerazzurre rimontate 2 volte proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG