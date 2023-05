Dopo la vittoria conseguita nella finale di Coppa Italia contro la Firoentina, l’allenatore dell’Inter Inzaghi parla del match

Emozionato per il secondo trofeo stagionale della sua Inter, Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Sport Mediaset dopo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina:

LE PAROLE- «Son contento, abbiamo vinto una coppa che volevamo. I ragazzi sono stati bravi. Abbiamo sbagliato l’approccio, poi i ragazzi sono stati bravissimi e siamo rimasti in partita. Abbiamo battuto una squadra di valore. Vogliamo giocarci il finale di stagione al meglio. Lautaro è stato bravissimo come i suoi compagni, sono molto soddisfatto perché c’è stato l’aiuto di tutti».

Dopo i festeggiamenti con la squadra, il tecnico nerazzurro ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

SULLA PARTITA –: «Siam partiti male, solitamente approcciamo in modo diverso. Abbiamo preso un gol dopo 3 minuti. I ragazzi sono stati bravi a rimanere aggrappati alla partita. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e distanze, bisogna fare i complimenti alla Fiorentina».

PAROLE DI GUARDIOLA? –: «Fanno piacere, al City lo conosciamo e sappiamo cosa troveremo. La squadra migliore d’Europa in questo momento. Ci giocheremo la finale con grande entusiasmo però adesso un passo alla volta. Godiamoci questo trofeo, pensiamo al Campionato e poi alla Finale di Champions».

SULLA STANCHEZZA –: «Dobbiamo recuperare, faremo 20 partite in 2 mesi. È come se fossimo in missione. Normale che ci sia un po’ di stanchezza fisica e mentale. La squadra però sta bene, siamo stati bravi a rimanere in partita e ribaltare il risultato».

SULLA FINALE DI ISTANBUL E SULLA SFIDA DA CENTROCAMPI –: «Mancano 15 giorni, bisognerà arrivarci nel migliore dei modi. Abbiamo vinto una coppa che volevamo, abbiamo faticato tantissimo per arrivare alla finale di oggi. Probabilmente anche io ero più nervoso del solito. Il centrocampo del Manchester o dell’Inter? Mi tengo il mio. Per me i calciatori che alleno sono i migliori del Mondo».

IN ATTACCO? –: «Lautaro per fare due gol si sta alternando sempre, fare 20 partite in 2 mesi è un qualcosa che non è mai successo a nessuno, tutti gli attaccanti ci stanno dando una mano».

L’articolo Inzaghi: «Abbiamo sbagliato l’approccio. Centrocampo del City? Mi tengo il mio» proviene da Inter News 24.

