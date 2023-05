Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha commentato così la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Hakan Calhanoglu ha parlato così dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter in finale contro la Fiorentina.

FESTEGGIAMENTI E MESSAGGI –: «Tante feste nello spogliatoio. Spero di ricevere questi messaggi anche dopo la finale di Istanbul, nel mio paese. Complimenti alla Fiorentina. Partita complicata, abbiamo tenuto questo 2 ad 1 e abbiamo vinto. Siamo molto contenti».

SODDISFAZIONE? –: «Vinciamo questo trofeo. Puntiamo sempre a vincere tutti i trofei che ci sono. Sabato ci aspetta un’altra partita difficile e dobbiamo pensare a quella per il nostro cammino in Champions».

A ISTANBUL FARANNO IL TIFO PER ME? –: «Sto aspettando anch’io quella giornata, ho ricevuto tanti messaggi. Anche il presidente della Turchia mi ha chiamato due volte. Spero che da calciatore della Turchia possa scrivere una storia incredibile. Sappiamo che sarà una partita molto tosta. So già che soffriremo».

CI CREDIAMO? –: «Certo. Ci credevamo già quando abbiamo iniziato i gironi., dopo il Barcellona. Adesso siamo in finale, alla fine vediamo cosa succederà».

IO TRA I TOP CENTROCAMPISTI? –: «Mi sono migliorato in questo ruolo. Sto crescendo anche io. Mi piace lavorare e migliorare, grazie al nostro staff. So che gli altri sono giocatori forti, ma credo che con Barella, Mkhitaryan e Brozovic siamo forti e completi. Poi c’è Asllani che sta arrivando. Daremo tutto l’uno per l’altro e questo è l’importante. Modric e De Bruyne sono grandi giocatori, noi possiamo dimostrare di essere al loro livello. Si combatte contro di loro e vediamo chi sarà il migliore».

