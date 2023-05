Il presidente dell’Inter Steven Zhang non nasconde la propria gioia per la vittoria della nona Coppa Italia.

Steven Zhang si gode la vittoria contro la Fiorentina senza pensare alla Champions; ecco le sue parole a SportMediaset. “Non posso esprimere quanto sia orgoglioso dei miei giocatori e del mio staff: tutti ora hanno una mentalità vincente, ecco perché abbiamo giocato tante finali e vinto tanti trofei. Questo è frutto del nostro lavoro”.

Steven Zhang

"La Champions League? Non ne parliamo fino a quel giorno, siamo concentrati sulla prossima partita. Non posso esprimere quanto sia orgoglioso dei miei giocatori e del mio staff: tutti ora hanno una mentalità vincente, ecco perché abbiamo giocato tante finali e vinto tanti trofei. Questo è frutto del nostro lavoro. La Champions League? Non ne parliamo fino a quel giorno, siamo concentrati sulla prossima partita".

