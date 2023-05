Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato così dopo la vittoria della Coppa Italia della sua squadra in finale contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Steven Zhang si è espresso così sulla Coppa Italia vinta dalla sua Inter in finale contro la Fiorentina.

QUANTO SONO FIERO DEL LAVORO FATTO ALL’INTER? –: «Molto contento e fiero, divido i meriti con lo staff, la dirigenza e la squadra. Squadra che è in grado di giocare finali e vincere coppe».

FAMIGLIA ZHANG DOPO QUELLA MORATTI, ADESSO CHAMPIONS? –: «Ci penserò nei prossimi giorni alla Finale di Champions, la famiglia Moratti è nel cuore dei tifosi dell’Inter e io sono molto fiero di essere qui, accostato a loro».

QUALE PAROLA ACCOSTARE ALL’INTER? –: «Coraggio, coraggiosi in tutte le competizioni e anche nella vita».

QUANTO CREDO NELLA VITTORIA DELLA CHAMPIONS? –: «Finché non arriva il giorno, non bisogna parlare di quella finale. L’Inter non arrivava a questo punto della competizione da anni, è frutto del lavoro collettivo che ha portato a giocarsi finali di Champions League».

L’articolo Zhang: «Fiero di essere accostato alla famiglia Moratti, è merito di tutti» proviene da Inter News 24.

