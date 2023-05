L’allenatore nerazzurro sembrava avere il futuro segnato alla fine di questa stagione ma gli ultimi risultati stanno facendo cambiare idea a molti.

L’Inter attraversa uno splendido momento anche se ogni scenario, dal migliore al peggiore, è ancora possibile: Simone Inzaghi per via delle 11 sconfitte in campionato sembrava destinato all’esonero fino solo a qualche settimana fa.

esultanza gol Romelu Lukaku

La Gazzetta dello Sport invece sottolinea ora che non solo potrebbe restare, ma potrebbe anche essergli proposto un rinnovo; in ogni caso è un discorso prematuro proprio per quanto detto sopra. La rosea ritiene che il tecnico sia riuscito a risollevare l’Inter grazie alla splendida gestione delle energie che hanno permesso alla squadra di arrivare al massimo della forma al momento clou della stagione. Tutto è reso possibile grazie ai recuperi di Lukaku e Brozovic che sono stati assenti praticamente per tutto il girone di andata.

L’articolo Inzaghi capovolge il proprio destino grazie principalmente a due fattori proviene da Notizie Inter.

