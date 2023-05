L’Inter si è risollevata e lo ha dimostrato anche ieri sera contro il Sassuolo: il retroscena di Repubblica

Repubblica rivela un curioso retroscena sul tecnico dell‘Inter Simone Inzaghi, risalente allo scorso autunno:

“Appurato che Inzaghi un carattere lo ha, e anche forte, quel che emerso prima e dopo la partita vinta in casa 4-2 col Sassuolo è quanto questo abbia inciso nella ripresa interista dell’ultimo periodo. Ripercorrendo con la memoria la stagione, Farris ha individuato il momento in cui è davvero cominciata la corsa europea dell’Inter: “Simone ha dato grande entusiasmo, penso alla gara di Salerno quando abbiamo subito il pareggio nel recupero: è stato lui a guardare avanti, come anche dopo la sconfitta in Champions col Bayern. A quel punto ha organizzato una cena e ha detto alla squadra: Ok, ce la possiamo fare. E dalla gara col Barcellona è iniziata la corsa europea“.

L’articolo Inzaghi, da quella cena in poi è scattato qualcosa: il retroscena europeo proviene da Inter News 24.

