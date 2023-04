Simone Inzaghi parla a DAZN dopo la sconfitta casalinga della sua Inter contro il Monza: le parole del tecnico

Ecco le parole di Inzaghi a DAZN dopo la sconfitta dell’Inter contro il Monza:

INTER-MONZA- Ci siamo innervositi. La squadra vuole la vittoria in campionato che purtroppo non arriva. nel primo tempo abbiamo concesso qualche ripartenza. Di Gregorio ha respinto tutto… la sconfitta rallenta il nostro percorso, c’è delusione. Avevamo fatto il massimo per preparare la gara.

PROBLEMA DEL GOL- Dobbiamo continuare a lavorare, e non solo gli attaccanti, ma tutta la squadra. Ero tranquillo alla vigilia proprio perchè l’avevamo preparata bene. Parliamo di una sconfitta molto, molto pesante comunque.

SPIEGAZIONE- Le partite sono preparate tutte nel modo giusto, la squadra lavora bene. Non è vero che non abbiamo motivazioni in campionato. I numeri sono migliori in campionato rispetto alla Champions. Non dobbiamo guardare il risultato, ma quanto fatto dalla squadra. Sono punti pesanti che stiamo perdendo.

DIFFERENZA TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO- «Ho visto grande concentrazione e lavoro in questi due giorni e mezzo. Non ho nulla da dire alla squadra in merito a questo. La sconfitta davanti ai nostri tifosi ci fa male, e per quello che ho visto non è meritata».

CAMBI- Ho cercato di cambiare qualcosa. D’ambrosio non era al massimo, ma l’ho visto affaticato. Ho cercato di cambiare senza però stravolgere. Dobbiamo lavorare di più e incidere di più perchè è l’episodio che decide la gara. In campionato, nonostante le statistiche che sono buone, non riusciamo a vincere. Questo ci innervosisce.

